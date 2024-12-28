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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1690 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1690 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1690 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1690 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 7363 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
1675 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - May 14, 2018
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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