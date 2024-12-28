1 гинея 1690 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1690 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 7363 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2019.

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