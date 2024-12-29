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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1690 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1690 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1690 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1690 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 180 GBP. Торги состоялись 9 мая 2012.

Сохранность
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  • Baldwin's of St. James's (2)
  • DNW (2)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - November 28, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 2, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1690 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 9, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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