Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1694 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 3 пенса
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1694 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 4322 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 546 USD. Торги состоялись 22 сентября 2013.
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