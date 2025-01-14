flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1694 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 3 пенса 1694 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 3 пенса 1694 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1694 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 4322 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 546 USD. Торги состоялись 22 сентября 2013.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Numisbalt (1)
Великобритания 3 пенса 1694 "Второй тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 3 пенса 1694 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Великобритания 3 пенса 1694 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1694 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III и Марии II Монеты Великобритании 1694 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть