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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 3 пенса Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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3 пенса 1689-1691

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1689 0 291690 0 01691 0 0
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3 пенса 1691-1694

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1691 0 11692 0 21693 0 01694 0 2
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