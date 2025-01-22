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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1692 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 3 пенса 1692 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 3 пенса 1692 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1692 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 3297 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 380 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1692 "Второй тип" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 3 пенса 1692 "Второй тип" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 3 пенса 1692 "Второй тип" на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 3 пенса 1692 "Второй тип" на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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