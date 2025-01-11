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3 пенса 1691 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 3 пенса 1691 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 3 пенса 1691 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1691 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 80 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2021.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1691 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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