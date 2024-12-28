Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Spink UK за 5000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
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- Baldwin's of St. James's (1)
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- Morton & Eden (1)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность FR
Цена
1598 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность FR
Цена
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