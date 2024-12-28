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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Spink UK за 5000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
5581 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность FR
Цена
1598 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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