1 гинея 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Spink UK за 5000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

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