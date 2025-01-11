Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 2 пенса
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 2713 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 200 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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