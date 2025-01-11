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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 пенса 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 пенса 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 2713 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 200 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Продавец InAsta
Дата 9 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Великобритания 2 пенса 1694 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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