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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 гинея 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 24085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность F
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
1271 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Tennants Auctioneers - November 23, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе St James’s - June 9, 2021
Продавец St James’s
Дата 9 июня 2021
Сохранность FR
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1694 на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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