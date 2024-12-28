Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 24085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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