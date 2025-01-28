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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 гинеи 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 42000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Chaponnière - December 8, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 8 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
2977 $
Цена в валюте аукциона 2630 CHF
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
36252 $
Цена в валюте аукциона 27000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Spink - November 26, 2017
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Где купить?
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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