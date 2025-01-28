Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 42000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
36252 $
Цена в валюте аукциона 27000 GBP
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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