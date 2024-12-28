Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1694 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1694 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (1)
- London Coins (1)
- Morton & Eden (1)
- SINCONA (2)
- Spink (1)
- Stack's (3)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2449 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск