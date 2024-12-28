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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1694 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1694 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1694 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1694 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2449 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 28, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе CNG - January 8, 2014
Продавец CNG
Дата 8 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1694 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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