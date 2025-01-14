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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1694 года. Серебро (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Фартинг 1694 года Серебро - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - Фартинг 1694 года Серебро - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1694 года. Серебро. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2400 USD. Торги состоялись 22 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Davissons Ltd. - April 1, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 1 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе CNG - May 22, 2013
Продавец CNG
Дата 22 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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