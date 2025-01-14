Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1694 года. Серебро (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Серебро
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал Фартинг
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1694 года. Серебро. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2400 USD. Торги состоялись 22 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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