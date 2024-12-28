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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты Фартинг Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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Фартинг 1694

Год Знак Описание Продажи Продажи
1694 0 951694 Серебро 0 32
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