Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 5 гиней
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
61218 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
37912 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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