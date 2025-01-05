5 гиней 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

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