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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 5 гиней 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Spink (3)
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Galleria Auctions Tokyo - September 7, 2024
Продавец Galleria Auctions Tokyo
Дата 7 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
61218 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
37912 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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