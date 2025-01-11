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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • St James’s (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1691 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1691 "Первый тип" на аукционе CNG - April 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1691 "Первый тип" на аукционе St James’s - November 29, 2023
Продавец St James’s
Дата 29 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1691 "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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