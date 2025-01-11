Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1691 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
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