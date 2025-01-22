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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1693 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1693 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 гинеи 1693 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1693 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 30224 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52800 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
33567 $
Цена в валюте аукциона 25000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
36856 $
Цена в валюте аукциона 29000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Künker - February 5, 2009
Продавец Künker
Дата 5 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - January 16, 2007
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - March 10, 2006
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 2 гинеи 1693 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1693 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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