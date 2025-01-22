Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1693 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1693
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1693 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 30224 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52800 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
33567 $
Цена в валюте аукциона 25000 GBP
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
36856 $
Цена в валюте аукциона 29000 GBP
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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