Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1693 года. Слон (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1693
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1693 года. Слон. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 24 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3554 $
Цена в валюте аукциона 3300 CHF
Где продать?
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