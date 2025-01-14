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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1693 года. Слон (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1693 года Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1693 года Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1693 года. Слон. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 24 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3554 $
Цена в валюте аукциона 3300 CHF
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Spink - March 24, 2020
Продавец Spink
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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