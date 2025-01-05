Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1693 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 5 гиней
- Год 1693
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1693 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе MDC Monaco за 460000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27935 $
Цена в валюте аукциона 28000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
539442 $
Цена в валюте аукциона 460000 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 31 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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