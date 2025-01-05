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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1693 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1693 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 5 гиней 1693 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1693 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе MDC Monaco за 460000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27935 $
Цена в валюте аукциона 28000 CHF
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
539442 $
Цена в валюте аукциона 460000 EUR
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Auction World - January 31, 2016
Продавец Auction World
Дата 31 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Spink - November 12, 2003
Продавец Spink
Дата 12 ноября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 5 гиней 1693 на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1693 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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