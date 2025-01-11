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1 шиллинг 1692 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 шиллинг 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1692 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1692 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1692 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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