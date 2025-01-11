Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1692 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1692
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1692 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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