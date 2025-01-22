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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2006.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
2810 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность F
Цена
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