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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1692 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1692 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 пенни 1692 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1692 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 31100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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