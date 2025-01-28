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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1692 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1692 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1100 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Sedwick - November 8, 2024
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Heritage - February 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1692 на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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