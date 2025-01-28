Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1692 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1692
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1692 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1100 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2017.
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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