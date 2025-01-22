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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 30710 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 7500 DKK
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе UBS - January 25, 2005
Продавец UBS
Дата 25 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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