1 гинея 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1691 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 31179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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