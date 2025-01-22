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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1691 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1691 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1691 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 31179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • UBS (1)
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Morton & Eden - June 13, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе UBS - January 28, 2003
Продавец UBS
Дата 28 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1691 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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