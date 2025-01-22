Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1691 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 31179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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