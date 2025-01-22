Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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