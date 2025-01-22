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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1691 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность F
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Davissons Ltd. - June 7, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1691 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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