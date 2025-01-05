Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 5 гиней
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1691 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NumisCorner
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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