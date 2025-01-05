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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1691 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 5 гиней 1691 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1691 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
18864 $
Цена в валюте аукциона 2900000 JPY
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Rauch - December 13, 2024
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2024
Сохранность F
Цена
3142 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе NumisCorner - September 27, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Frühwald - April 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Spink - December 14, 2020
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Spink - December 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Stack's - August 7, 2020
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе DNW - April 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1691 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1691 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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