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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3804 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
3808 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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