Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3804 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
3808 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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