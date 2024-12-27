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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1691 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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