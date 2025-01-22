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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 крона Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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1 крона 1691-1692

Год Знак Описание Продажи Продажи
1691 0 1451692 0 197
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