Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Каталог монет Георга I (1714-1727)
Всего добавлено монет: 116
Каталог монет Георг I 1714-1727
Монеты Георга I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $3,500 - 0 29
Великобритания, Георг I
1 крона 1718
Серебро $260 - 0 164
Великобритания, Георг I
6 пенсов 1723. "SS" и "C" в углах
Серебро $620 - 0 50
Великобритания, Георг I
1/2 кроны (Полукрона) 1717
Серебро $1,900 - 0 2
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1726 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
Золото $2,200 - 0 44
Великобритания, Георг I
1 гинея 1715 "Второй тип"
Серебро $2,600 - 0 13
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
Золото $11,000 - 1 70
Великобритания, Георг I
1 гинея 1714 "Первый тип"
Золото $14,000 - 0 45
Великобритания, Георг I
2 гинеи 1726
Золото - - 0 0
Великобритания, Георг I
1 гинея 1721 "Четвертый тип". Слон и замок
Золото $120,000 - 0 9
Великобритания, Георг I
5 гиней 1717
Серебро $4,600 - 0 31
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
Медь $440 - 0 75
Великобритания, Георг I
Фартинг 1719
Серебро $2,300 - 0 55
Великобритания, Георг I
1 крона 1726
Золото $660 - 0 25
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1719 "Первый тип"
Золото $49,000 - 0 17
Великобритания, Георг I
5 гиней 1720
Серебро $110 - 0 2
Великобритания, Георг I
3 пенса 1723
Серебро $570 - 0 29
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах
Медь $130 $4,500 0 16
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1722 "Второй тип"
Серебро $2,600 - 0 18
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
Золото $3,600 - 0 20
Великобритания, Георг I
1 гинея 1717 "Четвертый тип"
Медь $120 - 0 21
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1721 "Второй тип"
Серебро $110 - 0 1
Великобритания, Георг I
3 пенса 1727
Серебро $1,600 - 0 70
Великобритания, Георг I
1/2 кроны (Полукрона) 1715
Серебро $2,000 - 1 146
Великобритания, Георг I
1 крона 1723. "SS" и "C" в углах
Медь $400 $2,400 1 123
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1717 "Первый тип"
Медь $130 - 0 23
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1724 "Второй тип"
Серебро $290 - 0 13
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
Золото $100,000 - 0 1
Великобритания, Георг I
Пробная 1 гинея 1727
Золото $5,400 - 0 47
Великобритания, Георг I
1 гинея 1720 "Четвертый тип"
Золото $3,500 - 0 14
Великобритания, Георг I
1 гинея 1725 "Пятый тип"
Медь $670 - 1 75
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1718 "Первый тип"
Медь $390 - 1 55
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1719 "Второй тип"
Серебро $120 - 0 9
Великобритания, Георг I
Пенни 1718
Медь $570 - 0 2
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1719 "Первый тип"
Серебро $6,600 - 0 4
Великобритания, Георг I
Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715
Золото $870 - 0 9
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1715 "Первый тип"
Золото $2,400 - 0 14
Великобритания, Георг I
1 гинея 1723 "Пятый тип"
Золото $2,000 - 0 25
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1726 "Второй тип"
Золото $2,400 - 1 71
Великобритания, Георг I
1 гинея 1716 "Четвертый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Георг I
1 гинея 1722 "Четвертый тип". Слон и замок
Медь $590 $2,900 1 72
Великобритания, Георг I
Фартинг 1717
Серебро $190 - 0 26
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах
Серебро $1,900 - 0 9
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
Медь $200 - 0 48
Великобритания, Георг I
Фартинг 1720
Медь $610 - 0 27
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1720 "Второй тип"
Серебро $190 - 0 6
Великобритания, Георг I
Пенни 1720
Серебро $1,900 - 0 77
Великобритания, Георг I
1 крона 1720
Серебро $110 - 0 1
Великобритания, Георг I
Пенни 1725
Серебро $360 - 0 11
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета"
Серебро $1,100 - 0 27
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
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