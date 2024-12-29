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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Георга I (1714-1727)

Всего добавлено монет: 116

Период чеканки Георга I
Каталог монет Георг I 1714-1727
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Монеты Георга I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 крона 1718
 Серебро $3,500 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
6 пенсов 1723. "SS" и "C" в углах
 Серебро $260 - 0 164Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 кроны (Полукрона) 1717
 Серебро $620 - 0 50Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1726 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $1,900 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1715 "Второй тип"
 Золото $2,200 - 0 44Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
 Серебро $2,600 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1714 "Первый тип"
 Золото $11,000 - 1 70Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
2 гинеи 1726
 Золото $14,000 - 0 45Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1721 "Четвертый тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
5 гиней 1717
 Золото $120,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
 Серебро $4,600 - 0 31Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Фартинг 1719
 Медь $440 - 0 75Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 крона 1726
 Серебро $2,300 - 0 55Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1719 "Первый тип"
 Золото $660 - 0 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
5 гиней 1720
 Золото $49,000 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
3 пенса 1723
 Серебро $110 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $570 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1722 "Второй тип"
 Медь $130 $4,500 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
 Серебро $2,600 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1717 "Четвертый тип"
 Золото $3,600 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1721 "Второй тип"
 Медь $120 - 0 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
3 пенса 1727
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 кроны (Полукрона) 1715
 Серебро $1,600 - 0 70Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 крона 1723. "SS" и "C" в углах
 Серебро $2,000 - 1 146Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1717 "Первый тип"
 Медь $400 $2,400 1 123Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1724 "Второй тип"
 Медь $130 - 0 23Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $290 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Пробная 1 гинея 1727
 Золото $100,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1720 "Четвертый тип"
 Золото $5,400 - 0 47Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1725 "Пятый тип"
 Золото $3,500 - 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1718 "Первый тип"
 Медь $670 - 1 75Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1719 "Второй тип"
 Медь $390 - 1 55Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Пенни 1718
 Серебро $120 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1719 "Первый тип"
 Медь $570 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715
 Серебро $6,600 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1715 "Первый тип"
 Золото $870 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1723 "Пятый тип"
 Золото $2,400 - 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 гинеи 1726 "Второй тип"
 Золото $2,000 - 0 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1716 "Четвертый тип"
 Золото $2,400 - 1 71Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 гинея 1722 "Четвертый тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Фартинг 1717
 Медь $590 $2,900 1 72Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $190 - 0 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $1,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Фартинг 1720
 Медь $200 - 0 48Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1/2 пенни 1720 "Второй тип"
 Медь $610 - 0 27Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Пенни 1720
 Серебро $190 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 крона 1720
 Серебро $1,900 - 0 77Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
Пенни 1725
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета"
 Серебро $360 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг I
1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах
 Серебро $1,100 - 0 27
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