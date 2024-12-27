Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1 шиллинг Георга I - Великобритания
1 шиллинг 1715-1723Первый тип портрета
1 шиллинг 1723-1727Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1723 "SS" и "C" в углах 0 611723 Розы и перья в углах 0 211723 WCC Розы и "CC" в углах 0 271724 Розы и перья в углах 0 131724 WCC Розы и "CC" в углах 0 311725 Розы и перья в углах 0 361725 WCC Розы и "CC" в углах 0 181726 Розы и перья в углах 0 21726 WCC Розы и "CC" в углах 0 131727 Розы и перья в углах 0 9
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