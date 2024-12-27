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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 шиллинг Георга I - Великобритания

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1 шиллинг 1715-1723

Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1715 0 321716 0 121717 0 241718 0 821719 0 121720 Розы и перья в углах 0 261720 В углах ничего нет 0 1061721 Розы и перья в углах 0 291721 В углах ничего нет 0 61722 0 121723 0 111723 "SS" и "C" в углах 2 599
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1 шиллинг 1723-1727

Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1723 "SS" и "C" в углах 0 611723 Розы и перья в углах 0 211723 WCC Розы и "CC" в углах 0 271724 Розы и перья в углах 0 131724 WCC Розы и "CC" в углах 0 311725 Розы и перья в углах 0 361725 WCC Розы и "CC" в углах 0 181726 Розы и перья в углах 0 21726 WCC Розы и "CC" в углах 0 131727 Розы и перья в углах 0 9
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