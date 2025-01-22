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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1719 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1719 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1719 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1719
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1719 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1700 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1719 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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