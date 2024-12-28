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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1719 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1719 Четвертый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1719 Первый тип
Средняя цена 660 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1719 Первый тип портрета
Средняя цена 580 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1719 Первый тип
Средняя цена 570 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1719 Второй тип
Средняя цена 390 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
Фартинг 1719
Средняя цена 440 $
Продажи
0 75
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