Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1719 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1719
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1719 года "Первый тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 110 USD. Торги состоялись 27 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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