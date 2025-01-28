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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1719 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1719 года "Первый тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 пенни 1719 года "Первый тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1719
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1719 года "Первый тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 110 USD. Торги состоялись 27 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1719 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1719 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1719 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1719 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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