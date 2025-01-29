Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1719 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1719
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1719 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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