flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1719 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1719 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1719 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1719
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1719 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Heritage (4)
  • London Coins (4)
  • Morton & Eden (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (3)
  • SINCONA (3)
  • Spink (5)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность PO
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2016
Продавец Spink
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 16, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 октября 2014
Сохранность G4 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1719 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1719 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть