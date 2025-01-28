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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1719 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1719 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1719 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1719
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1719 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2106 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1719 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1719 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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