Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1719 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1719
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1719 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2106 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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