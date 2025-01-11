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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 1 гинея Георга I - Великобритания

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1 гинея 1714

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1714 1 70
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1 гинея 1715

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1715 0 44
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1 гинея 1715-1716

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1715 0 1031716 0 26
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1 гинея 1716-1723

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1716 1 711717 0 201718 0 31719 0 361720 0 471721 0 301721 Слон и замок 0 01722 0 291722 Слон и замок 0 01723 0 22
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1 гинея 1723-1727

Пятый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1723 0 141724 0 151725 0 141726 0 1361726 Слон и замок 0 91727 0 12
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