Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Золотые монеты 1 гинея Георга I - Великобритания
1 гинея 1714Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1714 1 70
1 гинея 1715Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1715 0 44
1 гинея 1715-1716Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1715 0 1031716 0 26
1 гинея 1716-1723Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1716 1 711717 0 201718 0 31719 0 361720 0 471721 0 301721 Слон и замок 0 01722 0 291722 Слон и замок 0 01723 0 22
1 гинея 1723-1727Пятый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1723 0 141724 0 151725 0 141726 0 1361726 Слон и замок 0 91727 0 12
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