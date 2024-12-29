Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1723 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1723 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3480 $
Цена в валюте аукциона 3480 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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