flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1723 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1723 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1723 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1723 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • SINCONA (1)
  • Spink (5)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3480 $
Цена в валюте аукциона 3480 USD
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1598 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Пятый тип" на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1723 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1723 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть