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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1723 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1723 Четвертый тип
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 гинея 1723 Пятый тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1723 Первый тип
Средняя цена 920 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1723 "SS" и "C" в углах
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 146
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1723 "SS" и "C" в углах
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1723 Первый тип портрета
Средняя цена 360 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1723 Первый тип портрета "SS" и "C" в углах
Средняя цена 330 $
Продажи
2 599
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1723 Второй тип портрета "SS" и "C" в углах
Средняя цена 280 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1723 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 260 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1723 WCC Второй тип портрета Розы и "CC" в углах
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1723 "SS" и "C" в углах
Средняя цена 260 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1723
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1723
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1723
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1723
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1723 Второй тип
Средняя цена 85 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Фартинг 1723
Средняя цена 490 $
Продажи
0 22
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