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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1723 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1723 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1723 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1723 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 12 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1336 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1723 "Первый тип" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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