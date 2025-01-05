Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1723 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1723 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 12 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1336 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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