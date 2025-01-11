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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 4426 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOONANS (2)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - November 16, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - November 16, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 ноября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - June 12, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - April 24, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 31, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 31, 2017
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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