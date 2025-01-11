Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 4426 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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