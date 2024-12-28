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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1723 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 3 пенса 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 3 пенса 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1723 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 180 GBP. Торги состоялись 12 июня 2019.

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Великобритания 3 пенса 1723 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1723 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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