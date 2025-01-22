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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 3 пенса Георга I - Великобритания

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3 пенса 1717-1727

Год Знак Описание Продажи Продажи
1717 0 161721 0 11723 0 21727 0 1
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