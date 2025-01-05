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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1727 года (Великобритания, Георг I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1727 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе ICE Auction Galleries за 110 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1727 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Великобритания 3 пенса 1727 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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