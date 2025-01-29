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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1727 года

Золотые монеты (Георг I)

Аверс
Реверс
1 гинея 1727 Пятый тип
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1727 Второй тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 28

Золотые монеты (Георг II)

Аверс
Реверс
1 гинея 1727 Портрет в молодом возрасте Мелкий шрифт
Средняя цена 6400 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
1 гинея 1727 Портрет в молодом возрасте Крупный шрифт
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Георг I)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1727 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1727
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1727
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1727
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1727
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты (Георг II)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1727 Портрет в молодом возрасте Розы и перья в углах
Средняя цена 370 $
Продажи
1 70
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1727 Портрет в молодом возрасте Перья в углах
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 24

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1727 Пробная
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 1
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