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Великобритания
1727
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
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Великобритания
1727
Монеты Великобритании 1727 года
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Золотые монеты (Георг I)
1 гинея 1727 Пятый тип
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
12
1/2 гинеи 1727 Второй тип
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
28
Золотые монеты (Георг II)
1 гинея 1727 Портрет в молодом возрасте
Мелкий шрифт
Средняя цена
6400 $
Продажи
1
15
1 гинея 1727 Портрет в молодом возрасте
Крупный шрифт
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты (Георг I)
1 шиллинг 1727 Второй тип портрета
Розы и перья в углах
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
9
4 пенса (1 Грот) 1727
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1727
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
2 пенса 1727
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
Пенни 1727
Средняя цена
95 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты (Георг II)
1 шиллинг 1727 Портрет в молодом возрасте
Розы и перья в углах
Средняя цена
370 $
Продажи
1
70
1 шиллинг 1727 Портрет в молодом возрасте
Перья в углах
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
24
Пробные монеты
1 гинея 1727 Пробная
Средняя цена
100000 $
Продажи
0
1
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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