Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1727 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 2 пенса
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1727 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 112 USD
Где продать?
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