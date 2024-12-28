flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1727 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 пенса 1727 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 пенса 1727 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1727 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Heritage - December 10, 2015
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 112 USD
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Великобритания 2 пенса 1727 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1727 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть