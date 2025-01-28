Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1727
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 6000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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