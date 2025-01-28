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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1727
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 6000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
3063 $
Цена в валюте аукциона 2300 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1727 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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