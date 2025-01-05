Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1727
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе London Coins LTD за 1800 GBP. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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