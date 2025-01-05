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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1727
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе London Coins LTD за 1800 GBP. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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