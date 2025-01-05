1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе London Coins LTD за 1800 GBP. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность UNC (8) AU (6) XF (13) VF (31) F (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (2) VF25 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (8) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

BAC (4)

Baldwin's of St. James's (1)

Chiswick Auctions (1)

CNG (1)

Davissons Ltd. (2)

DNW (5)

GGN (1)

Goldberg (1)

Grün (1)

Heritage (5)

Heritage Eur (1)

Künker (3)

London Coins (11)

Münzen Gut-Lynt (1)

Nihon (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (7)

Sovereign Rarities (1)

Spink (15)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Teutoburger (2)