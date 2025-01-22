flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Георга II (1727-1760)

Всего добавлено монет: 248

Период чеканки Георга II
Каталог монет Георг II 1727-1760
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Пробные
Год монеты

Монеты Георга II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1752 "Портрет в старости"
 Золото $1,900 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1748 "Портрет в старости"
 Золото $9,200 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $4,600 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1749 "Портрет в старости"
 Золото $7,600 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $32,000 - 2 162Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото - $35,000 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $17,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $26,000 - 1 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $9,500 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1729 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $39,000 $54,000 0 44Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $1,900 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $6,600 - 1 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1750 "Портрет в старости"
 Золото $1,700 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото - $50,000 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1753 "Портрет в старости"
 Золото $41,000 - 2 59Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $2,400 - 0 42Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1748 "Портрет в старости"
 Золото $1,500 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $1,900 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости"
 Золото $1,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости"
 Золото $9,400 - 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1737 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $3,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1731 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $13,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1760 "Портрет в старости"
 Золото $11,000 - 0 62Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $3,900 - 0 105Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото - $20,000 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $2,900 - 1 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $12,000 - 1 39Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $17,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости"
 Золото $1,200 - 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости"
 Золото $1,400 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $9,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $2,900 - 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1729 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $2,400 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт
 Золото $11,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1747 "Портрет в старости"
 Золото $2,800 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1741 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $38,000 - 0 82Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $1,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1741 "Портрет в среднем возрасте"
 Золото $1,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1746 LIMA "Портрет в старости"
 Золото $42,000 - 1 64Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1739 EIC "Портрет в молодом возрасте"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости"
 Золото $870 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт
 Золото $13,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $6,700 - 0 219Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $2,700 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $3,200 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости"
 Золото $850 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости"
 Золото $1,200 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $69,000 $390,000 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг II
1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте"
 Золото $3,700 - 0 30
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Все британские монеты британские золотые монеты британские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть