Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Каталог монет Георга II (1727-1760)
Всего добавлено монет: 248
Каталог монет Георг II 1727-1760
Монеты Георга II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,900 - 0 18
Великобритания, Георг II
1 гинея 1752 "Портрет в старости"
Золото $9,200 - 0 20
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1748 "Портрет в старости"
Золото $4,600 - 0 11
Великобритания, Георг II
1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $7,600 - 0 15
Великобритания, Георг II
1 гинея 1749 "Портрет в старости"
Золото $32,000 - 2 162
Великобритания, Георг II
5 гиней 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото - $35,000 0 12
Великобритания, Георг II
1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $17,000 - 0 4
Великобритания, Георг II
1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте"
Золото $26,000 - 1 26
Великобритания, Георг II
5 гиней 1738 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $9,500 - 0 2
Великобритания, Георг II
1 гинея 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото $39,000 $54,000 0 44
Великобритания, Георг II
5 гиней 1729 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $1,900 - 0 13
Великобритания, Георг II
1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $6,600 - 1 14
Великобритания, Георг II
1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте"
Золото $1,700 - 0 17
Великобритания, Георг II
1 гинея 1750 "Портрет в старости"
Золото - $50,000 0 11
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1733 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $41,000 - 2 59
Великобритания, Георг II
5 гиней 1753 "Портрет в старости"
Золото - - 0 0
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото $2,400 - 0 42
Великобритания, Георг II
1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте"
Золото $1,500 - 0 20
Великобритания, Георг II
1 гинея 1748 "Портрет в старости"
Золото $1,900 - 0 15
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $1,300 - 0 12
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости"
Золото $9,400 - 0 30
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости"
Золото $3,100 - 0 4
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1737 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $13,000 - 0 2
Великобритания, Георг II
1 гинея 1731 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото $11,000 - 0 62
Великобритания, Георг II
1 гинея 1760 "Портрет в старости"
Золото $3,900 - 0 105
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте"
Золото - $20,000 0 8
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1728 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $2,900 - 1 25
Великобритания, Георг II
1 гинея 1731 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $12,000 - 1 39
Великобритания, Георг II
1 гинея 1745 LIMA "Портрет в среднем возрасте"
Золото $17,000 - 0 2
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $1,200 - 0 30
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости"
Золото $1,400 - 0 9
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1748 "Портрет в старости"
Золото $9,700 - 0 5
Великобритания, Георг II
1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте"
Золото $2,900 - 0 24
Великобритания, Георг II
1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте"
Золото $2,400 - 0 3
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1729 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $11,000 - 0 5
Великобритания, Георг II
1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт
Золото $2,800 - 0 12
Великобритания, Георг II
1 гинея 1747 "Портрет в старости"
Золото $38,000 - 0 82
Великобритания, Георг II
5 гиней 1741 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $1,400 - 0 8
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото $1,600 - 0 2
Великобритания, Георг II
1 гинея 1741 "Портрет в среднем возрасте"
Золото $42,000 - 1 64
Великобритания, Георг II
5 гиней 1746 LIMA "Портрет в старости"
Золото - - 0 0
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1739 EIC "Портрет в молодом возрасте"
Золото $870 - 0 9
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости"
Золото $13,000 - 0 7
Великобритания, Георг II
1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт
Золото $6,700 - 0 219
Великобритания, Георг II
2 гинеи 1738 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $2,700 - 0 15
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1731 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $3,200 - 0 3
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $850 - 0 5
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1747 "Портрет в старости"
Золото $1,200 - 0 5
Великобритания, Георг II
1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости"
Золото $69,000 $390,000 0 9
Великобритания, Георг II
5 гиней 1731 "Портрет в молодом возрасте"
Золото $3,700 - 0 30
Великобритания, Георг II
1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте"
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