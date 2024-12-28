flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1742 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1742 Портрет в старости
Средняя цена 260 $
Продажи
0 23
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть